Более 15 тысяч жителей Подмосковья прошли бизнес-профориентацию онлайн
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Московская область сегодня занимает второе место в России по количеству субъектов МСП. Хороший бизнес-климат — залог развития региона в целом. И в наших силах повышать предпринимательскую грамотность жителей Подмосковья: рассказывать про меры государственной поддержки, помогать в создании собственного дела», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Проект проходил в два этапа — тестирование, направленное на выявление предпринимательского потенциала, и экспертные сессии с индивидуальными консультациями.
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