Более 15 тысяч жителей Подмосковья прошли бизнес-профориентацию онлайн

Более 15 тыс. жителей Московской области приняли участие в бесплатном онлайн-проекте «Профориентация».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Московская область сегодня занимает второе место в России по количеству субъектов МСП. Хороший бизнес-климат — залог развития региона в целом. И в наших силах повышать предпринимательскую грамотность жителей Подмосковья: рассказывать про меры государственной поддержки, помогать в создании собственного дела», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Проект проходил в два этапа — тестирование, направленное на выявление предпринимательского потенциала, и экспертные сессии с индивидуальными консультациями.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.