Атомная подлодка «Казань» успешно выполнила стрельбу ракетой «Оникс»

Атомная подводная лодка «Казань» успешно выполнила стрельбу ракетой «Оникс» из акватории Белого моря.

«Сегодня головной корабль проекта «Ясень-М» — атомный подводный ракетный крейсер «Казань» — успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели», — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

Отмечается, что мишень была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Оникс».

Ранее сообщалось, что атомная подлодка проекта «Казань» в ходе завершающего этапа госиспытаний поразила ракетой «Калибр» из акватории Белого моря цель на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии более тысячи километров.