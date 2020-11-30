Атомная подлодка «Казань» успешно выполнила стрельбу ракетой «Оникс»
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- РИА Новости
«Сегодня головной корабль проекта «Ясень-М» — атомный подводный ракетный крейсер «Казань» — успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели», — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.
Отмечается, что мишень была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Оникс».
Ранее сообщалось, что атомная подлодка проекта «Казань» в ходе завершающего этапа госиспытаний поразила ракетой «Калибр» из акватории Белого моря цель на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии более тысячи километров.