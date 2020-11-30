Атомная подлодка «Казань» успешно выполнила стрельбу ракетой «Оникс»

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Атомная подводная лодка «Казань» успешно выполнила стрельбу ракетой «Оникс» из акватории Белого моря.
Атомная подлодка «Казань» успешно выполнила стрельбу ракетой «Оникс»
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Сегодня головной корабль проекта «Ясень-М» — атомный подводный ракетный крейсер «Казань» — успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели», — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

Отмечается, что мишень была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Оникс».

Ранее сообщалось, что атомная подлодка проекта «Казань» в ходе завершающего этапа госиспытаний поразила ракетой «Калибр» из акватории Белого моря цель на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии более тысячи километров.

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