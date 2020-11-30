В ХМАО прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением в школах

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В Ханты-Мансийском автономном округе прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением в школах.
В ХМАО прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением в школах
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU.

«Количество учащихся с первого по пятый класс, находящихся на карантине, — 2,5 тыс. человек, 99 классов. Учеников с шестого по 11-й класс, которые в соответствии с постановлением правительства находятся на дистанте, — 66 377», — заявил директор окружного департамента образования Алексей Дренин.

Больше всего классов, отправленных на удалёнку, в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

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