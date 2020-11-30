В Совфеде оценили идею ввести бесплатный проезд в транспорте для ряда категорий граждан

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил идею ввести бесплатный проезд в транспорте для ряда категорий граждан.

Об этом сообщает Nation News.

Во время пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», Рязанский заявил, что вводить бесплатный проезд в общественном транспорте нецелесообразно, поскольку это слишком дорого обойдётся регионам.

«Решение в рамках общефедерального масштаба пока не обсуждалось. Такие полномочия ложатся на регион, а администрирование таких проблем в регионах обходится дорого. Будет подниматься вопрос о целесообразности внесения подобного объёма расходов», — сказал он.

По его мнению, выгоднее было бы ввести бесплатный проезд в транспорте только для некоторых категорий населения.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области для медиков продлили бесплатный проезд.