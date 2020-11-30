Расчёты комплексов «Бал» и «Бастион» провели учения в акватории Чёрного моря

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Расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» провели учения в акватории Чёрного моря.
Расчёты комплексов «Бал» и «Бастион» провели учения в акватории Чёрного моря
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В ходе манёвров ракетные комплексы, выполнявшие задачи по предназначению в позиционных районах на территории Крымского полуострова и Кавказского побережья, обнаружили корабль условного противника и взяли цель на сопровождение.

По команде с пункта управления был отработан алгоритм действий по нанесению ракетных ударов. Цель условно ликвидировали.

«Ракетные стрельбы были выполнены электронным способом», — добавили в ЧФ.

Ранее «Взгляд» сообщал, что экипажи Ил-38 ТОФ провели учения на Камчатке.

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