В Пермском крае рассказали о планах по созданию глэмпингов, проект из Осы выиграл грант Ростуризма.

«Появление глэмпингов — это импульс для развития туризма в отдалённых местностях», — цитирует kp.ru замруководителя Агентства по туризму и молодёжной политике Сергея Хорошутина.

В 2021 году в крае будет проведён конкурсный отбор на предоставление грантов предпринимателям, которые намерены развивать туристскую инфраструктуру в Прикамье, в том числе приобретать модульные гостиницы и глэмпинги.

Весной 2021 года в Осе планируется создать глэмпинговый лагерь из десяти домиков со всеми удобствами.

Открытие «Бухты Беринга» также запланировано к началу летнего сезона.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.