В Прикамье прокомментировали работу горнолыжного комплекса «Иван-гора»

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В Прикамье прокомментировали работу горнолыжного комплекса «Иван-гора», который стал победителем грантового конкурса Ростуризма.
В Прикамье прокомментировали работу горнолыжного комплекса «Иван-гора»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на краевые данные Агентства по туризму и молодёжной политике.

Здесь планируется автоматизировать весь комплекс сервисных услуг — от приобретения билетов до проката инвентаря, заказа инструктора.

«Мы приобрели роботизированный терминал, который распознаёт лица сотрудников, создаём «электронную очередь». Всё это позволит значительно увеличить пропускную способность комплекса», — цитирует издание гендиректора комплекса Александра Котельникова.

Всего из 474 компаний-победителей девять представляют Пермский край. На реализацию конкурса правительство России выделило 1,2 млрд рублей.

Каждый из победителей получит до 3 млн рублей на развитие своих проектов, при этом сами предприниматели должны вложить не менее 30% собственных средств.

В октябре вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.

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