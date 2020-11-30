Эксперт оценил перспективы туризма в новогодние праздники

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил перспективы туризма в новогодние праздники.

«В туризме в связи с пандемией я ожидаю резкий провал по трансграничным передвижениям. Но этот провал может быть компенсирован товарами. Люди, которые откладывают каждый год деньги на новогодние путешествия в Египет, Турцию или Европу — а на это идёт довольно приличная сумма, — они что-то оставят сбережениями, а что-то потратят на товары», — заявил он в беседе с newizv.ru.

Что касается внутреннего туризма, то эксперт считает, что отрасль может показать рост, но вряд ли это будет высокая тенденция.

Как отметил Остапкович, туристы поедут по местным точкам, которые в основной массе дешевле.

«Но это не сравнить с тем объёмом, который бы был потрачен на трансграничные путешествия», — добавил эксперт.

Ранее исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU заявил, что многие регионы России существенно повысят цены на отели и другие составляющие сферы туризма в новогодние каникулы.