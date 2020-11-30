Эксперт оценил перспективы туризма в новогодние праздники

Короткая ссылка
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил перспективы туризма в новогодние праздники.
Эксперт оценил перспективы туризма в новогодние праздники
  • Pixabay

«В туризме в связи с пандемией я ожидаю резкий провал по трансграничным передвижениям. Но этот провал может быть компенсирован товарами. Люди, которые откладывают каждый год деньги на новогодние путешествия в Египет, Турцию или Европу — а на это идёт довольно приличная сумма, — они что-то оставят сбережениями, а что-то потратят на товары», — заявил он в беседе с newizv.ru.

Что касается внутреннего туризма, то эксперт считает, что отрасль может показать рост, но вряд ли это будет высокая тенденция.

Как отметил Остапкович, туристы поедут по местным точкам, которые в основной массе дешевле.

«Но это не сравнить с тем объёмом, который бы был потрачен на трансграничные путешествия», — добавил эксперт.

Ранее исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU заявил, что многие регионы России существенно повысят цены на отели и другие составляющие сферы туризма в новогодние каникулы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить