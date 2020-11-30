Эксперт прокомментировала ситуацию с мусоропроводами в России

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Эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнёрства «Управдом» Евгения Юнисова прокомментировала ситуацию с мусоропроводами в России.
Эксперт прокомментировала ситуацию с мусоропроводами в России
  • © РИА Новости

«Пользоваться мусоропроводом или нет, решает коллектив собственников в многоквартирном доме. Поскольку есть успешные примеры: при наличии мусоропровода управляющие компании и ТСЖ организуют раздельные сборы, и при этом мусоропровод функционирует», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, всё зависит от того, насколько людям удобно пользоваться контейнерами для раздельного сбора, насколько далеко они расположены.

«Я сама поборник раздельного сбора мусора, считаю, что мы должны оставить своим потомкам чистую планету. Но чтобы внедрять раздельный сбор отходов повсеместно, недостаточно того, чтобы решить, будет мусоропровод или нет», — отметила Юнисова.

Как пояснила эксперт, начинать нужно с людей, а дальше в каждом доме они сами примут решение, как поступать.

Ранее директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов в беседе с НСН оценил предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.

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