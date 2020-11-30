В Свердловской области возбудили дело после гибели женщины из-за падения в яму

СУ СК по Свердловской области возбудило дело после того, как 25 ноября в Волчанске женщина погибла в результате падения в яму.

РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru. По версии следствия, вырыв при ремонте инженерных сетей хозяйственно-питьевого водопровода котлован, строители не приняли защитно-охранных мер. Не были установлены ограждения, размещены предупредительные надписи и знаки, обозначающие ведение земляных работ. Отмечается, что тело женщины обнаружили прохожие. СК проводит расследование. Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее газета «Реальное время» сообщала, что прокуратура Казани проводит проверку по факту гибели рабочего.