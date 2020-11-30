В Молочном союзе России выразили соболезнования в связи со смертью Бориса Александрова

Короткая ссылка
В Молочном союзе России выразили соболезнования в связи со смертью основателя бренда «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова.
В Молочном союзе России выразили соболезнования в связи со смертью Бориса Александрова
  • © Канал Бориса Александрова на YouTube

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт организации.

«Единственный в России трижды лауреат премии «Предприниматель года» — за 2004, 2006, 2007 годы. Член Академии проблем качества РФ и Российской академии бизнеса и предпринимательства, кавалер ордена «Знак качества», — напомнили в союзе.

Ранее НТВ сообщало, что Александров скончался на 74-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить