В Молочном союзе России выразили соболезнования в связи со смертью Бориса Александрова

В Молочном союзе России выразили соболезнования в связи со смертью основателя бренда «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт организации.

«Единственный в России трижды лауреат премии «Предприниматель года» — за 2004, 2006, 2007 годы. Член Академии проблем качества РФ и Российской академии бизнеса и предпринимательства, кавалер ордена «Знак качества», — напомнили в союзе.

Ранее НТВ сообщало, что Александров скончался на 74-м году жизни.