В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию по распространению коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, выявлено 166 новых случаев.
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Краснодаре — 65 человек, в Павловском районе — 14, в Сочи — 11.

За выходные увеличилось количество пациентов в тяжёлом состоянии. На ИВЛ в настоящее время находятся 58 человек, ещё трое — на ЭКМО.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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