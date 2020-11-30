В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию по распространению коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, выявлено 166 новых случаев.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Краснодаре — 65 человек, в Павловском районе — 14, в Сочи — 11.

За выходные увеличилось количество пациентов в тяжёлом состоянии. На ИВЛ в настоящее время находятся 58 человек, ещё трое — на ЭКМО.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.