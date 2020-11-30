В Симферополе прокомментировали ситуацию с капремонтом автодорог

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В Симферополе прокомментировали ситуацию с капремонтом автодорог, более половины объёма работ выполнено.
В Симферополе прокомментировали ситуацию с капремонтом автодорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные городской администрации.

«В крымской столице в 2020 году планируется отремонтировать 37 участков улично-дорожной сети города, из которых на 20 объектах основные работы уже завершены, по остальным ремонтные работы ещё ведутся», — цитирует издание замглавы администрации крымской столицы Веронику Глобу.

По её словам, все ремонтные работы контролируются и администрацией, и депутатами горсовета.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

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