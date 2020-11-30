В Черноморском флоте рассказали о кадровом распределении

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В Черноморском флоте рассказали о кадровом распределении младших специалистов, более 800 военнослужащих после обучения прибыли на корабли и в воинские части ЧФ.
В Черноморском флоте рассказали о кадровом распределении
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы ЧФ.

«В основном специалисты распределяются в корабельные соединения, а также в подразделения армейского корпуса и морской авиации ЧФ», — цитирует издание сообщение службы.

Всего запланировано поступление порядка 900 младших специалистов, прибытие которых состоится в ближайшее время.

В связи с противоэпидемическими мерами перед началом карьеры выпускники учебных центров будут на 14 дней размещены в отдельных казармах с организацией отдельного питания.

Ранее руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала советы школьникам и студентам по выбору профессии.

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