В жилом доме в Ленобласти произошёл взрыв
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«На ул. Добровольского, 22, в жилом доме на 12-м этаже в однокомнатной квартире, произошёл взрыв неустановленной причины», — написал Дрозденко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что в квартире, где произошёл взрыв, повреждено чердачное перекрытие, межкомнатная перегородка, ограждение лоджии.
Ликвидировано возгорание на 10 кв. м.
«Погибших и пострадавших в повреждённых квартирах не обнаружено», — добавил губернатор.
Ранее восемь человек, включая трёх детей, были госпитализированы из-за взрыва газового баллона в частном жилом доме в селе Еркин Алма-Атинской области Казахстана.