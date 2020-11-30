В жилом доме в Ленобласти произошёл взрыв

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В одной из квартир жилого дома в городе Всеволожске Ленинградской области произошёл взрыв, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В жилом доме в Ленобласти произошёл взрыв
  • © РИА Новости/Кирилл Каллиников

«На ул. Добровольского, 22, в жилом доме на 12-м этаже в однокомнатной квартире, произошёл взрыв неустановленной причины», — написал Дрозденко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в квартире, где произошёл взрыв, повреждено чердачное перекрытие, межкомнатная перегородка, ограждение лоджии.

Ликвидировано возгорание на 10 кв. м.

«Погибших и пострадавших в повреждённых квартирах не обнаружено», — добавил губернатор.

Ранее восемь человек, включая трёх детей, были госпитализированы из-за взрыва газового баллона в частном жилом доме в селе Еркин Алма-Атинской области Казахстана.

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