СПЧ изучит ситуацию с хосписом «Дом с маяком» в Москве

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Совет по правам человека займётся ситуацией с московским детским хосписом «Дом с маяком» после жалобы на него в правоохранительные органы из-за выписывания пациентам наркотических средств, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
СПЧ изучит ситуацию с хосписом «Дом с маяком» в Москве
  • © Фонд «Дом с маяком»
  • Facebook

«Мы посмотрим, что там произошло. Если есть риски закрытия этого хосписа, будем какие-то усилия предпринимать, чтобы эти риски снять... Просто возникла ситуация с ошибочным, как я понял, ведением журнала. Надо помочь, чтобы хоспис не закрыли, там же дети. Завтра попробую узнать, что правоохранители говорят», — сказал Фадеев.

Как пишет агентство, ранее директор хосписа Лида Мониава заявила в Facebook, что в Госнаркоконтроль была подана жалоба из-за выписывания пациентам неправомерно большого числа наркотических средств.

По её словам, сотрудникам хосписа вменяется нарушение порядка оборота наркотических средств по статье 6.16 КоАП России.

Статья подразумевает меру пресечения в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 дней.

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