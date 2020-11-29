СПЧ изучит ситуацию с хосписом «Дом с маяком» в Москве

Совет по правам человека займётся ситуацией с московским детским хосписом «Дом с маяком» после жалобы на него в правоохранительные органы из-за выписывания пациентам наркотических средств, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Мы посмотрим, что там произошло. Если есть риски закрытия этого хосписа, будем какие-то усилия предпринимать, чтобы эти риски снять... Просто возникла ситуация с ошибочным, как я понял, ведением журнала. Надо помочь, чтобы хоспис не закрыли, там же дети. Завтра попробую узнать, что правоохранители говорят», — сказал Фадеев.

Как пишет агентство, ранее директор хосписа Лида Мониава заявила в Facebook, что в Госнаркоконтроль была подана жалоба из-за выписывания пациентам неправомерно большого числа наркотических средств.

По её словам, сотрудникам хосписа вменяется нарушение порядка оборота наркотических средств по статье 6.16 КоАП России.

Статья подразумевает меру пресечения в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 дней.