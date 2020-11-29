В Минобороны рассказали об участии военных в «Географическом диктанте»

Более 130 тыс. военных примут участие в международной просветительской акции «Географический диктант — 2020» 29 ноября. Об этом заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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«Более 130 тыс. военнослужащих, гражданских служащих и сотрудников Министерства обороны Российской Федерации проверят свои знания географии на более чем 1000 площадках международной просветительской акции «Географический диктант — 2020», — приводит РИА Новости сообщение. Уточняется, что центральной площадкой проведения акции в Минобороны станет Национальный центр управления обороной России. В прошлом году в «Географическом диктанте» принимали участие более 230 тыс. военнослужащих России.