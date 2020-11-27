В Кировской области рассказали о выплатах медикам

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Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов заявил, что выплаты медработникам за работу с COVID-19 будут начисляться через Фонд социального страхования.
В Кировской области рассказали о выплатах медикам
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

«Сейчас у нас появилась единая для всех методология, все выплаты будут начисляться в рамках единого постановления. Положительным моментом является то, что они будут производиться за фактически отработанное время. Они будут выплачиваться за счёт федерального бюджета, исходя из количества отработанных нормативных смен», — отметил Курдюмов.

Размер выплаты зависит от условий оказания медпомощи и категории, к которой относится работник.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о поддержке медиков.

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