На Кубани возбудили два дела после ДТП с шестью погибшими

СК и МВД возбудили два уголовных дела по факту ДТП с участием грузовика и «газели» в Выселковском районе Краснодарского края, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом информирует ТАСС.

По данным СУ СК по краю, в отношении 45-летней жительницы Брюховецкого района возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности и повлёкшей гибель шестерых граждан в результате ДТП (ч. 3 ст. 238 УК России).

В СК сообщили, что подозреваемая вместе с неустановленными лицами оказывала платные услуги по перевозке граждан на принадлежащем ей малотоннажном автомобиле «газель».

«При этом фигурантке было известно, что транспортное средство не оборудовано сидячими местами для пассажиров и ремнями безопасности», — заявили в СК.

В региональном ГУ МВД сообщили, что полиция возбудила дело по статье о нарушении правил дорожного движения в отношении водителя «газели».

«Следственным отделом ОМВД России по Выселковскому району в отношении 19-летнего водителя «газели» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — заявили в ведомстве.

Ранее прокуратура Краснодарского края организовала проверку после столкновения «газели» и КамАЗа в Выселковском районе Краснодарского края, в результате которого погибли шесть человек.

Как сообщало издание «Юга.ру», «газель», попавшая в ДТП в Краснодарском крае, не была предназначена для пассажирских перевозок, тем не менее в ней ехали 15 работников.