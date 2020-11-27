В Госдуме предложили сделать 3 сентября выходным днём

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев разработал законопроект, в котором предлагается установить новый выходной праздничный день 3 сентября.
В Госдуме предложили сделать 3 сентября выходным днём
  • © Государственная Дума РФ

«Законопроектом предлагается включить в Трудовой кодекс Российской Федерации нерабочий праздничный день 3 сентября — День окончания Второй мировой войны», — приводит РИА Новости текст проекта заключения кабмина.

Как сообщается, введение указанного нерабочего праздничного дня обусловлено укреплением «народной памяти о вкладе России и населения Дальнего Востока в победу над фашизмом».

Уточняется, что правительство России не поддержало данную инициативу в связи с отсутствием мотивов, по которым 3 сентября необходимо сделать нерабочим праздничным днём.

«Предлагаемое законопроектом установление нерабочего праздничного дня приведёт к увеличению издержек работодателей, связанных с оплатой труда работников, а также к увеличению расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации... Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе.

В апреле Госдума приняла закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны. 

Так, вводится новый день воинской славы — 3 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить