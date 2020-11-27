В Госдуме предложили сделать 3 сентября выходным днём

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев разработал законопроект, в котором предлагается установить новый выходной праздничный день 3 сентября.

«Законопроектом предлагается включить в Трудовой кодекс Российской Федерации нерабочий праздничный день 3 сентября — День окончания Второй мировой войны», — приводит РИА Новости текст проекта заключения кабмина.

Как сообщается, введение указанного нерабочего праздничного дня обусловлено укреплением «народной памяти о вкладе России и населения Дальнего Востока в победу над фашизмом».

Уточняется, что правительство России не поддержало данную инициативу в связи с отсутствием мотивов, по которым 3 сентября необходимо сделать нерабочим праздничным днём.

«Предлагаемое законопроектом установление нерабочего праздничного дня приведёт к увеличению издержек работодателей, связанных с оплатой труда работников, а также к увеличению расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации... Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе.

В апреле Госдума приняла закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.

Так, вводится новый день воинской славы — 3 сентября.