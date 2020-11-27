Прокуратура Казани проводит проверку по факту гибели рабочего

Прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту гибели рабочего на стройплощадке на улице Глушко.

Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение правил охраны труда и безопасности при проведении работ, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Также на контроль взяты ход и результаты процессуальной проверки органов следствия. Обстоятельства случившегося выясняются.

В пятницу, 27 ноября, в Казани на стройке рабочий сорвался с высоты и погиб до приезда скорой помощи.

В мае сообщалось, что в результате обрушения строительных лесов на Расстанной улице в Санкт-Петербурге погиб 33-летний мужчина.