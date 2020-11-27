Прокуратура Казани проводит проверку по факту гибели рабочего

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Прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту гибели рабочего на стройплощадке на улице Глушко.
Прокуратура Казани проводит проверку по факту гибели рабочего
  • РИА Новости

Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение правил охраны труда и безопасности при проведении работ, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Также на контроль взяты ход и результаты процессуальной проверки органов следствия. Обстоятельства случившегося выясняются.

В пятницу, 27 ноября, в Казани на стройке рабочий сорвался с высоты и погиб до приезда скорой помощи.

В мае сообщалось, что в результате обрушения строительных лесов на Расстанной улице в Санкт-Петербурге погиб 33-летний мужчина.

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