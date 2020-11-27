На Кубани сообщили об изменении порядка обязательного тестирования на COVID-19

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В Министерстве здравоохранения Краснодарского края 27 ноября сообщили, что перестанут направлять на ПЦР-диагностику тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19.
На Кубани сообщили об изменении порядка обязательного тестирования на COVID-19
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Около десяти дней назад в постановление главного санитарного врача России внесли изменения. Они коснулись сроков обследования, порядка выписки из стационара, а также определения контингента для исследования на коронавирус, сообщил замначальника управления организации медпомощи взрослому населению Минздрава Кубани Юрий Сарычев.

«Самое главное — теперь контактным лицам, у которых нет симптомов коронавируса, не проводится обязательное тестирование, ПЦР-диагностика. Таким образом, в перспективе у нас уменьшается количество обязательного объёма исследований. Мы рассчитываем, что это благоприятно скажется на доступности объёмов тестирования», — заявил Сарычев.

Минздрав Кубани занимается в настоящее время закупкой лабораторного оборудования для ПЦР-диагностики, которое позволит увеличить количество тестов до 2 тыс. в сутки.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане принимают меры по сокращению сроков проведения ПЦР-тестов на коронавирус.

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