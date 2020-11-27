Во Владимирской области сократят сроки проведения ПЦР-тестов до 48 часов

Директор Департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова пообещала, что начиная со следующей недели результаты тестов ПЦР на коронавирус в регионе будут предоставляться через 48 часов после сдачи.

Как передаёт tv-mig.ru, в настоящее время ожидание результатов ПЦР у жителей области составляет от 7 до 30 дней.

По словам Утемовой, причины задержек по тестированию были связаны с проблемами сразу в нескольких лабораториях. Она сообщила, что есть сложности и в информировании пациентов.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане предпринимают меры по сокращению сроков проведения ПЦР-тестов на коронавирус.