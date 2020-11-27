В Москве откроют 12 круглосуточных КТ-центров

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что власти столицы откроют дополнительно 12 КТ-центров для борьбы с COVID-19.
В Москве откроют 12 круглосуточных КТ-центров
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает «Москва 24».

«Мы приняли ряд мер, направленных на усиление амбулаторного звена. Во-первых, принято решение, что мы открываем дополнительно 12 новых КТ-центров, они в круглосуточном режиме будут оказывать помощь больным с коронавирусной инфекцией, включая полную диагностику и выдачу необходимых лекарственных препаратов», — рассказала Ракова.

По её словам, 300 сотрудников МФЦ направлены на работу в поликлиники, они усиливают кол-центр.

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессор Игорь Тюрин в беседе с kp.ru объяснил, почему КТ лёгких без назначения врача делать не стоит.

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