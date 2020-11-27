Минздрав заявил об отсутствии планов вводить тотальный масочный режим

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве не видят смысла вводить тотальный масочный режим по всей стране.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, масочный режим в России регламентируется строго постановлениями главного санитарного врача, в стране уже действует гибкая система введения определённых ограничений в регионах.

«Россия — очень большая страна. И поэтому вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла. Локальные режимы вводятся губернаторами каждого региона», — сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с масочным режимом в Татарстане.