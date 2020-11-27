Диетолог рассказала о причинах «заедания» стресса

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о причинах «заедания» стресса.

«Внутреннюю неудовлетворённость происходящим вокруг организм пытается компенсировать повышенным желанием есть сладкое, жирное, солёное, еду с усилителями вкуса», — цитирует эксперта kp.ru.

Как отметила Соломатина, раньше гормоны удовольствия вырабатывались во время занятий спортом, походов по магазинам, развлекательным заведениям, но сейчас привычных радостей нет, и остаётся приём высокоэнергетической пищи.

«Человек попадает в замкнутый круг: набирает лишний вес, испытывает недовольство своей внешностью, начинаются проблемы со здоровьем. И — заедает стресс тем же фаст-фудом», — добавила эксперт.

Ранее врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном.

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