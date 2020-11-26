В Оренбургской области наградят 50 добровольцев

В начале декабря в Оренбургской области наградят 50 лучших волонтёров региона. Их определили по итогам областного конкурса «Доброволец Оренбуржья — 2020».

Об этом сообщает RIA56.

Заявку на участие в конкурсе, проводимом по нацпроекту «Образование», подали более 200 волонтёров.

«Почти все презентации вызвали бурное обсуждение у членов экспертного жюри. Мы увидели множество добрых дел и огромный объём работы, которые ежедневно проделывают добровольцы Оренбуржья. Причём делается это искренне, не для личной выгоды или желания получить поощрение, а на благо людей», — отметил координатор конкурса Владимир Шигаев.

Оценкой деятельности добровольцев занималось экспертное жюри, состоящее из представителей исполнительной власти, вузов и НКО.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что финалистами Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец России» стали 20 волонтёров из Москвы.