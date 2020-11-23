Попова призвала сделать обязательными рекомендации бизнесу по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала сделать рекомендации ведомства бизнесу по коронавирусу обязательными для исполнения.

«Весной этого года мы подготовили порядка 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в различных отраслях экономики, позволяют обеспечить безопасное функционирование как для потребителей, так и для тех лиц, которые производят продукцию или оказывают услуги», — заявила она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Попова предложила сделать методические рекомендации требованиями, которые будут обязательны для исполнения.

В свою очередь, премьер России Михаил Мишустин отметил важность разработки рекомендаций совместно с представителями бизнеса.

«Проработайте, пожалуйста, вопрос закрепления их в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению. Важно, что это поможет снизить риски распространения коронавирусной инфекции, сохранить жизни и здоровье людей», — сказал премьер.

Ранее Попова сообщила, что наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией на прошлой неделе были зафиксированы в 13 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге и Карелии.