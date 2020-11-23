Онколог рассказал о факторах риска возникновения рака лёгких

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Директор московского НИИ онкологии имени Герцена Андрей Каприн рассказал о факторах риска возникновения рака лёгких.
Онколог рассказал о факторах риска возникновения рака лёгких
  • Pixabay

«Всё зависит от факторов, зависящих непосредственно от человека. Это курение, злоупотребление алкоголем, приём различных препаратов», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, среди других факторов красное мясо и малоподвижный образ жизни.

Как считает эксперт, окружающая среда и экология влияют меньше. Каприн пояснил, что рак лёгких распространён в Европе, хотя там почти нет вредных производств.

Ранее профессор академик РАН директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди в беседе с kp.ru рассказал о факторах риска возникновения рака.

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