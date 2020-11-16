В рязанской ОКБ врачам и пациентам стали помогать волонтёры

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В рязанской ОКБ врачам и пациентам начали помогать волонтёры.
В рязанской ОКБ врачам и пациентам стали помогать волонтёры
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональную опергруппу.

Автор идеи — первый зампред облдумы Дмитрий Хубезов.

По его словам, будет действовать система каскадного обучения. Добровольцы станут приезжать из всех районов, где есть COVID-госпитали. Они будут работать по две недели и проходить обучение в областном центре, после чего займутся организацией такой системы на местах.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с тестами на COVID-19.

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