В ОНФ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Хакасии

Руководитель исполкома ОНФ в Республике Хакасия Евгений Мамаев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе.

«Кардинальные есть управленческие решения. Удалось увеличить количество бригад, которые работают на линии, снять вот эту остроту ситуации, что скорые не приезжают. И бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, все процессы ускорены в разы и если утром проблема обсуждается во время штаба, то вечером уже контролируется её решение.

Как отметил Мамаев, за очень короткий срок появилась надежда, что ситуация изменится и начнётся положительная динамика.

Ранее сообщалось, что в Хакасии заработал мобильный военный госпиталь для лечения COVID-19.

Депутат Госдумы третьего — пятого созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.