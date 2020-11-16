Тамбовские волонтёры примут участие в марафоне «Мы вместе»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
Трансляция будет продолжаться 24 часа. Участники смогут присоединиться к телемостам, прямым включениям из регионов России и других стран.
Также запланированы мастер-классы, дискуссии, мотивационные выступления.
В рамках марафона пройдёт и церемония награждения победителей премии «Доброволец России — 2020».
Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге за месяц около 700 человек присоединились к волонтёрскому движению «Мы вместе».