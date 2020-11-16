Тамбовские волонтёры примут участие в марафоне «Мы вместе»

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Тамбовские волонтёры примут участие в международном марафоне «Мы вместе», который состоится в онлайн-формате 4—5 декабря.
Тамбовские волонтёры примут участие в марафоне «Мы вместе»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Трансляция будет продолжаться 24 часа. Участники смогут присоединиться к телемостам, прямым включениям из регионов России и других стран.

Также запланированы мастер-классы, дискуссии, мотивационные выступления.

В рамках марафона пройдёт и церемония награждения победителей премии «Доброволец России — 2020».

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге за месяц около 700 человек присоединились к волонтёрскому движению «Мы вместе».

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