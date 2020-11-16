В Симферополе изменили формат новогодних мероприятий в школах

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В школах Симферополя изменили формат новогодних мероприятий из-за ситуации с COVID-19 и ОРВИ.
В Симферополе изменили формат новогодних мероприятий в школах
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на заместителя главы администрации города, начальника управления образования Татьяну Сухину.

«С учётом сложившейся эпидемиологической ситуации, проведение массовых мероприятий запрещено, в том числе в образовательных организациях. Мы понимаем важность и значимость внеклассной жизни для учащихся. Несомненно, дети ждут новогодних праздников и каникул», — заявила она.

По её словам, вероятнее всего, праздничные мероприятия будут организованы для каждого класса индивидуально.

Как отметила Сухина, руководство каждой образовательной организации самостоятельно решит, будет ли это полностью онлайн-формат или же с частичным присутствием воспитанников.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 22 778 случаев COVID-19.

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