Заслуженный спасатель России напомнил об опасности выхода на тонкий лёд

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин напомнил об опасности выхода на тонкий лёд.

«В первую очередь ни в коем случае нельзя выходить на незамёрзший лёд. Нужно следить за своими детьми, которые гуляют в парке, не давать возможности им это сделать, предупреждать. Если вы стали свидетелем, занимайте активную гражданскую позицию, предупреждайте людей об опасности», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в случае чрезвычайной ситуации нужно обратиться в спасательную службу.

Если рядом никого нет, необходимо попытаться спасти тонущего человека с соблюдением определённых правил. Спасающий должен убедиться, что сам не уйдёт под воду.

Ранее эксперт по выживанию и путешественник Тимофей Баженов в беседе с ФАН дал советы по безопасному посещению леса.