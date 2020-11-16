Заслуженный спасатель России напомнил об опасности выхода на тонкий лёд

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Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин напомнил об опасности выхода на тонкий лёд.
Заслуженный спасатель России напомнил об опасности выхода на тонкий лёд
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«В первую очередь ни в коем случае нельзя выходить на незамёрзший лёд. Нужно следить за своими детьми, которые гуляют в парке, не давать возможности им это сделать, предупреждать. Если вы стали свидетелем, занимайте активную гражданскую позицию, предупреждайте людей об опасности», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в случае чрезвычайной ситуации нужно обратиться в спасательную службу.

Если рядом никого нет, необходимо попытаться спасти тонущего человека с соблюдением определённых правил. Спасающий должен убедиться, что сам не уйдёт под воду.

Ранее эксперт по выживанию и путешественник Тимофей Баженов в беседе с ФАН дал советы по безопасному посещению леса.

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