Эндокринолог рассказала о мерах профилактики сахарного диабета

Заведующая московской городской клинической больницей №52, эндокринолог Татьяна Маркова рассказала, что необходимо следить за своей физической формой, питанием и не допускать ожирения, чтобы снизить риск возникновения сахарного диабета.

Об этом Татьяна Маркова рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Для профилактики развития ожирения необходимо 150 минут физической нагрузки в неделю, любая физическая нагрузка снижает инсулинорезистентность. Вы можете делить это время, допустим, по полчаса три раза в неделю. Выбирайте вид физических нагрузок, который вам комфортен. Наиболее частая проблема — переедание перед сном. Для диабета это очень плохая ситуация, потому что ночью поджелудочная железа должна отдыхать, а мы её нагружаем углеводами. Последний приём пищи нужно осуществлять за два часа до сна, для профилактики диабета это очень важно», — подчеркнула специалист.

Она уточнила, что интервальное питание и голодание ничего хорошего для поджелудочной железы не несут. Важно принимать пищу минимум четыре раза в день, за раз употребляя небольшое количество углеводов.

Маркова напомнила, что людям, страдающим сахарным диабетом, необходимо из-за низкого иммунитета делать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.

Ранее директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова в беседе с kp.ru рассказала, что у переболевших коронавирусной инфекцией повышается риск развития диабета.