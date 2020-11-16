В России названы вакансии с самыми высокими зарплатами

Эксперты портала о работе SuperJob рассказали, какие специалисты на отечественном рынке труда являются на сегодняшний день самыми высокооплачиваемыми.

Об этом пишет «Российская газета».

В Москве разработчики, владеющие Java, C++ и Node.js, могут претендовать на ставки в 250—300 тыс. рублей в месяц. Директору службы технического заказчика обещают платить от 350 тыс. рублей в месяц, финансовому директору — от 200 тыс. рублей.

В Петербурге директора по производству ищут на 400 тыс. рублей в месяц, директора в дорожно-строительную компанию — на 300 тыс. рублей. Региональный директор по продажам может получать до 350 тыс. рублей в месяц, а коммерческий директор — до 200 тыс. рублей.

Руководители и специалисты IT-сферы нужны во всех регионах России: начальные суммы заработка по всем вакансиям превышают 100 тыс. рублей в месяц.

По мнению экспертов рынка труда, при всех особенностях этого года найти работу по профессии вполне реально, причём за пару месяцев.

Как сообщала ранее газета «Известия», работодатели в России готовы платить на 7% больше, чем указывают соискатели в резюме, заявили в аналитическом центре «Авито Работа».