Авиация ЧФ отработала нанесение удара по кораблям условного противника

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Экипажи бомбардировщиков Су-24М морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели учения. Они отработали нанесение бомбового удара по кораблям условного противника.
Авиация ЧФ отработала нанесение удара по кораблям условного противника
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан» провели разведку и обнаружили в море группу надводных кораблей условного противника. Данные были переданы экипажам бомбардировщиков.

Лётчики, со своей стороны, выполнили учебные упражнения по заходу на боевой курс, нанесению условного бомбометания и уходу от возможного ответного удара.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов Южного военного округа.

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