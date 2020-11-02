Авиация ЧФ отработала нанесение удара по кораблям условного противника

Экипажи бомбардировщиков Су-24М морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели учения. Они отработали нанесение бомбового удара по кораблям условного противника.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан» провели разведку и обнаружили в море группу надводных кораблей условного противника. Данные были переданы экипажам бомбардировщиков.

Лётчики, со своей стороны, выполнили учебные упражнения по заходу на боевой курс, нанесению условного бомбометания и уходу от возможного ответного удара.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов Южного военного округа.