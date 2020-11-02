Авиация ЧФ отработала нанесение удара по кораблям условного противника
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан» провели разведку и обнаружили в море группу надводных кораблей условного противника. Данные были переданы экипажам бомбардировщиков.
Лётчики, со своей стороны, выполнили учебные упражнения по заходу на боевой курс, нанесению условного бомбометания и уходу от возможного ответного удара.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов Южного военного округа.