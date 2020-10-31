Кабмин одобрил создание новых школьных мест в российских регионах
- РИА Новости
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указано в тексте.
Отмечается, что в субъектах планируется создать 3,6 тыс. школьных мест.
Уточняется, что 150 мест будет создано в Якутии, 400 в Краснодарском крае, 550 в Иркутской, 1 тыс. в Свердловской и 1,5 тыс. в Челябинской области.
19 августа председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов оценил ситуацию с товарами для школьников в России.