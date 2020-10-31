Кабмин одобрил создание новых школьных мест в российских регионах

Короткая ссылка
Российское правительство одобрило создание новых школьных мест в пяти регионах страны, говорится в сообщении на сайте кабмина.
Кабмин одобрил создание новых школьных мест в российских регионах
  • РИА Новости

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указано в тексте.

Отмечается, что в субъектах планируется создать 3,6 тыс. школьных мест.

Уточняется, что 150 мест будет создано в Якутии, 400 в Краснодарском крае, 550 в Иркутской, 1 тыс. в Свердловской и 1,5 тыс. в Челябинской области.

19 августа председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов оценил ситуацию с товарами для школьников в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить