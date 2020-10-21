Эксперт дал рекомендации по использованию перчаток

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал рекомендации по использованию перчаток.
Эксперт дал рекомендации по использованию перчаток
  • Reuters

«Перчатки имеют смысл, если работа связана с постоянным контактом с загрязнёнными поверхностями. Но встаёт вопрос, что человек делает, когда снимает их, есть ли у него возможность тут же помыть руки», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если неправильно использовать перчатки, то есть риск размножения болезнетворных микроорганизмов. Также важен вопрос утилизации, отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что антисептики не эквивалентная замена перчаткам, поскольку такими средствами нельзя пользоваться постоянно.

«Его наносят на кожу, после чего микробиота восстанавливается через три — четыре часа. Если человек использует антисептик чаще, то он вредит себе. Должна быть разумная середина», — добавил Викулов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в России выявили 15 700 случаев коронавируса за последние сутки.

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