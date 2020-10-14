В Госдуме прокомментировали ситуацию с выплатами россиянам из-за пандемии

Член комитета Госдумы по бюджету Евгений Фёдоров прокомментировал ситуацию с выплатами россиянам из-за COVID-19.

«Программы будут действовать, пока будут государственные ограничения, вызванные пандемией», — заявил он в беседе с Newinform.

Как отметил Фёдоров, есть разные пути борьбы с коронавирусом, и Россия выбрала один из вариантов, предложенных Всемирной организацией здравоохранения.

«Есть и другие варианты: в Китае, например, во Вьетнаме и в Таиланде просто ввели карантин на две недели и прекратили распространение болезни. Наше общество выбрало такой длинный путь в том виде, в котором нам предложила ВОЗ, — бороться в течение года, может быть, даже полутора или двух», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение продлить выплаты детям от 3 до 16 лет.