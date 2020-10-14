В Госдуме прокомментировали ситуацию с выплатами россиянам из-за пандемии

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по бюджету Евгений Фёдоров прокомментировал ситуацию с выплатами россиянам из-за COVID-19.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с выплатами россиянам из-за пандемии
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Программы будут действовать, пока будут государственные ограничения, вызванные пандемией», — заявил он в беседе с Newinform.

Как отметил Фёдоров, есть разные пути борьбы с коронавирусом, и Россия выбрала один из вариантов, предложенных Всемирной организацией здравоохранения.

«Есть и другие варианты: в Китае, например, во Вьетнаме и в Таиланде просто ввели карантин на две недели и прекратили распространение болезни. Наше общество выбрало такой длинный путь в том виде, в котором нам предложила ВОЗ, — бороться в течение года, может быть, даже полутора или двух», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение продлить выплаты детям от 3 до 16 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить