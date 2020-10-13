Депутат Государственной думы бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Крыму.

В беседе с РИА Новости Крым он отметил, что на полуострове наступает осень.

Как напомнил Онищенко, летом было тепло, и вирус вёл себя осторожнее.

«Учитывая расположение Крыма, несмотря на то что ещё тепло, перепады температуры всё равно влияют на здоровье», — сказал депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.