В Тамбовской области рассказали о ситуации с COVID-19

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В Тамбовской области рассказали о ситуации с распространением коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на данные регионального оперштаба.

По данным на 9 октября, выявлено 58 случаев COVID-19.

Всего количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом — 8182, из них 2499 — без клинических проявлений.

Выздоровели 7280, из них — 3336 выписаны из стационара, 3944 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению.

Всего количество обследованных достигает 29 643.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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