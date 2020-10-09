В Подмосковье рассказали о работе поликлиник во время пандемии

В Московской области рассказали о работе поликлиник во время пандемии.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Отличие настоящего периода заключается в том, что плановая помощь — экстренная и в прошлый раз не ограничивалась, но в этот раз и по плановой помощи все поликлиники работают в штатном режиме», — заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

По её словам, не будет закрытий или приостановки работы.

Как уточнила министр, стационары, которые перепрофилируются для приёма пациентов с COVID-19, будут перемаршрутизироваться в отдельные больницы.

Стригункова также отметила, что все медучреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты на три месяца вперёд.

Ранее Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, прокомментировал в беседе с URA.RU ситуацию с COVID-19.