Прививку от гриппа сделали более 30 млн россиян

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Более 30 млн россиян сделали прививку от гриппа, это свыше 21% населения страны. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Прививку от гриппа сделали более 30 млн россиян
  • РИА Новости

«В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привиты более 30,9 млн человек, что составляет 21,1% от численности населения Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

При этом в стране фиксируется заболеваемость ОРВИ, которая не относится к гриппозной этиологии, например аденовирусами. Превышение недельных порогов заболеваемости отмечается в основном среди взрослых, а также детей в возрасте 7—14 лет.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ незначительно превышены в 28 субъектах Российской Федерации», — заключили в Роспотребнадзоре.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Свердловской области сформированы прививочные выездные бригады по вакцинации от гриппа.

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