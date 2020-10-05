Работающие пенсионеры Томской области могут оформить больничный по карантину

Больничные листы для работающих жителей Томской области 65 лет и старше продлили с 5 по 18 октября, с 19 октября по 1 ноября.

Об этом информирует vtomske.ru.

Находящиеся на больничном пенсионеры должны строго соблюдать режим самоизоляции.

«Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут уйти на больничный по карантину новой коронавирусной инфекции на периоды с 5 по 18 октября и с 19 октября по 1 ноября», — сообщили в фонде соцстрахования.

Больничный будут выдавать пенсионерам на основе данных, которые работодатели предоставляют в ФСС.

По сообщениям газеты «Известия», в Роспотребнадзоре рассказали о профилактике распространения вирусных заболеваний среди людей старше 60 лет.