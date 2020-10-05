Работающие пенсионеры Томской области могут оформить больничный по карантину
- РИА Новости
Об этом информирует vtomske.ru.
Находящиеся на больничном пенсионеры должны строго соблюдать режим самоизоляции.
«Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут уйти на больничный по карантину новой коронавирусной инфекции на периоды с 5 по 18 октября и с 19 октября по 1 ноября», — сообщили в фонде соцстрахования.
Больничный будут выдавать пенсионерам на основе данных, которые работодатели предоставляют в ФСС.
По сообщениям газеты «Известия», в Роспотребнадзоре рассказали о профилактике распространения вирусных заболеваний среди людей старше 60 лет.