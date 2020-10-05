В Мурманской области рассказали о тестировании на иммунитет к коронавирусу
- РИА Новости
Об этом информирует Nord-News.
Уточняется, что обобщением данных занимаются специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
«На первом этапе они выполнили эту работу за месяц. Полагаем, что на втором этапе ситуация примерно аналогичная», — пояснил представитель Роспотребнадзора по Мурманской области.
Второй этап исследования иммунитета к COVID-19 в Мурманской области стартует 5 октября.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19.