В Мурманской области рассказали о тестировании на иммунитет к коронавирусу

Короткая ссылка
Оперштаб Мурманской области сообщает, что персональный анализ иммунитета жителей региона к коронавирусу займёт две недели.
В Мурманской области рассказали о тестировании на иммунитет к коронавирусу
  • РИА Новости

Об этом информирует Nord-News.

Уточняется, что обобщением данных занимаются специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

«На первом этапе они выполнили эту работу за месяц. Полагаем, что на втором этапе ситуация примерно аналогичная», — пояснил представитель Роспотребнадзора по Мурманской области.

Второй этап исследования иммунитета к COVID-19 в Мурманской области стартует 5 октября.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить