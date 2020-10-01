В Ростовской области продолжают тушить крупный лесной пожар

В Цимлянском районе Ростовской области продолжается ликвидация лесного пожара, площадь которого превысила 280 га.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные УМЧС по области.

За последние сутки в области обстановка с природными пожарами осложнилась. Так, действовали десять природных пожаров на площади более 400 га.

Из-за ураганного ветра огонь быстро распространялся, угрозы для населённых пунктов нет. Сейчас наиболее сложная обстановка складывается в Цимлянском районе.

«Всего для тушения пожаров была создана группировка сил и средств в составе 698 человек. Они используют 183 единицы техники», — сказано в сообщении.

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