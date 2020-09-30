Эксперты определили марки лучших пельменей

Короткая ссылка
Специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провели исследование пельменей и назвали самый лучший продукт.
Эксперты определили марки лучших пельменей
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные центра.

Всего эксперты проверили продукты девяти брендов: «Ложкарёвъ», «Мираторг», «Мыс Алтая», «Бийские», «Останкинские», «Сибирская коллекция», «Стародворье», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени».

Эксперты высоко оценили качество пельменей марок «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Мираторг», отметив, что в них больше всего мяса.

Лучшим брендом признали «Мираторг».

Оставшиеся марки оказались опасны для здоровья: в них были обнаружены сальмонеллы и листерии. Несоответствующий запах и вкус, с посторонним привкусом и запахом окисленного жира.

Ранее, как сообщил телеканал «360», специалисты Роскачества проверили качество маринованных огурцов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить