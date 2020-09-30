Эксперты определили марки лучших пельменей

Специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провели исследование пельменей и назвали самый лучший продукт.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные центра.

Всего эксперты проверили продукты девяти брендов: «Ложкарёвъ», «Мираторг», «Мыс Алтая», «Бийские», «Останкинские», «Сибирская коллекция», «Стародворье», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени».

Эксперты высоко оценили качество пельменей марок «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Мираторг», отметив, что в них больше всего мяса.

Лучшим брендом признали «Мираторг».

Оставшиеся марки оказались опасны для здоровья: в них были обнаружены сальмонеллы и листерии. Несоответствующий запах и вкус, с посторонним привкусом и запахом окисленного жира.

Ранее, как сообщил телеканал «360», специалисты Роскачества проверили качество маринованных огурцов.