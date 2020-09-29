В Ульяновске рассказали об обеспечении теплом детских садов и школ

В Ульяновске тепло поступило во все образовательные учреждения областного центра.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.

По данным управления ЖКХ и благоустройства администрации, 28 сентября тепло поступило во все 157 зданий дошкольных и 104 — общеобразовательных организаций, расположенных на территории областного центра.

В целом теплом обеспечены 484 здания социальной сферы Ульяновска, что составляет 77% от их общего количества. Кроме того, отопление уже поступает в 63 многоквартирных дома (2% от жилого фонда города).

Ранее, по сообщениям портала «Крыминформ», министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев на сессии Государственного совета республики сообщил, что готовность объектов ЖКХ региона к предстоящему отопительному сезону составляет 99%.