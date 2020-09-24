Власти Подмосковья прокомментировали ситуацию с больницами

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с больницами.
Власти Подмосковья прокомментировали ситуацию с больницами
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Сегодня утром прошла информация, что мы якобы экстренно готовим какое-то избыточное количество коек. Она не соответствует действительности», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, Минздрав действительно мониторит места под COVID-19, поскольку это специальная, отдельная помощь.

«И министр отвечает за то, чтобы показатели соблюдались. А показатели — это 50% свободных коек. Поэтому что касается мест в стационарах для тех, кто лечится от коронавируса, — у нас ситуация стабильная», — уточнил глава региона.

Как добавил Воробьёв, есть всё необходимое, в том числе лекарства, оборудование, средства индивидуальной защиты, а также койки.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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